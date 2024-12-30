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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde iki önemli gelişme yaşandı

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Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde, 3. Güç Ünitesi'nde reaktör basınç kabının montajı tamamlandı ve 2. Güç Ünitesi için ilk nükleer yakıt teslim edildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi. Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, santralin ısı montaj uzmanları, 3. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirirken, 2. Güç Ünitesi için de ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi.

Üçüncü üniteye ait reaktör basınç kabı "open top" teknolojisi kullanılarak monte edildi. Reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından basınçlı bölgeye ekipman tedarik edilmesine yarayan teknoloji, iç koruma kabının kubbe kısmının montajından önce inşaat ve montaj işlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor.

REAKTÖR KABININ MONTAJI DENETİMDEN GEÇTİ

Reaktör basınç kabının montajının tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ'nin yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları Türk Loydu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon, reaktör kabı montaj kalitesinin denetimini gerçekleştirdi.

2. ÜNİTE İÇİN NÜKLEER YAKIT SAHAYA ULAŞTI

Yılın son günlerinde 2. ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı. Yakıt demetleri özel taşıma konteynerleri içinde sahaya teslim edildi ve tüm uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tutuldukları taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde iki önemli gelişme yaşandı

AKKUYU NÜKLEER AŞ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMALAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, saha çalışmalarının önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dinamiğinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında 2. ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer AŞ'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NGS: TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 megavat kapasiteli Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Santralin inşası, küresel nükleer endüstride "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde iki önemli gelişme yaşandı
Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Tasdemir:

Keske reaktor bize ait olsaydi paramizla yaptirsaydik. Bu reaktor tamamiyle Rusyaya ait sadece bize elektrik satacaklar kazancimiz bu para yine disariya gidecek sozlesmesi tam bir kapitulasyon ne yazikki

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Haber YorumlarıErcan null:

maşallah Allah'ım seni utandırma Allah'ım ülkeme bir çivi çakanın yardımcısı ol

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Hadi açılsın artık. Enerjide dışa bağımlılık ortadan kalksın. Böyle en az 20 nükleer santral lazım. Tamamen Türk bilim adamları tarafından inşa edilecek tarzda. Başka türlü, enerjide dışa bağımlılık ortadan kalkmaz.

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Ama saman ithal ediyoruz işte Allah kahretsin bazılarının derdi de saman

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Haber YorumlarıA.EMRAH EREN:

Bizim toprağımızda bize faydası yok Rusya’ya ait ne haberi yapıyorsunuz bunu

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