Haberler

Akiş GYO'dan Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım: Greendeks ile İş Birliği

Akiş GYO'dan Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım: Greendeks ile İş Birliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akiş GYO, Greendeks ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle alışveriş merkezi sektöründe kiracı ve tedarikçilerin ESG performanslarını ölçümlemeye başlayacak. Bu proje, şirketin dekarbonizasyon hedeflerine uyum sağlayacak ve sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak.

Akiş GYO, Greendeks ile yaptığı iş birliğiyle alışveriş merkezi sektöründe kiracı ve tedarikçilerin ESG performanslarını ölçümlemeye başlıyor. Proje, iş ortaklarına finansal ve stratejik avantajlar sunarken, şirketin dekarbonizasyon hedeflerine ve yaklaşan sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyum sağlamasında kritik bir rol üstleniyor.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), AVM sektöründe ilklerden birini hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, kredi Kayıt Bürosu'nun sürdürülebilirlik temasına özel olarak geliştirdiği platformu Greendeks iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kiracı, tedarikçi ve iş ortaklarının çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansları ölçümlenecek. Böylece gayrimenkul yatırım ortaklığı, alışveriş merkezi ekosisteminde tüm değer zincirinin sürdürülebilirlik karnesini çıkaracak. İlk etapta 30'a yakın iş ortağının sürece dahil olması bekleniyor. Elde edilecek skorlar, paydaşların sürdürülebilirlik gelişimini görünür kılarken, sektörün karbon ayak izini azaltma yönündeki somut adımlarına da veri temelli bir zemin kazandıracak.

"AVM ekosistemini yarının beklentilerine bugünden hazırlıyoruz"

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, projeyi şöyle değerlendirdi: "Greendeks ile başlattığımız bu süreç, AVM sektöründe alışılmışın ötesinde bir şeffaflık oluşturuyor. Kiracılarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarını görünür kılarken biz de tüm ekosistemi geleceğin beklentilerine bugünden hazırlıyoruz. 20 yıllık deneyimimizin üzerine inşa ettiğimiz bu yeni dönemde sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Greendeks iş birliği bu vizyonun önemli bir adımı; inovasyona dayalı büyüme yaklaşımımızın somut bir göstergesi ve önümüzdeki dönemde sektörümüz için yeni bir standart oluşturacak nitelikte."

Şirketin attığı bu iş birliği, küresel ölçekte yaşanan dönüşümle de örtüşüyor. 2025 itibarıyla Avrupa Birliği'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) yürürlüğe girerken, Türkiye'de 2026'da benzer düzenlemelerin devreye girmesi planlanıyor.

"Verinin gücüyle sürdürülebilir geleceği şekillendiriyoruz"

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kredi Kayıt Bürosu olarak sürdürülebilirliği, finansal sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz yeni markamız Greendeks, kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını veriye dayalı biçimde ölçümleyip yönetebilmelerine imkan tanıyor. Akiş GYO iş birliğiyle attığımız bu önemli adım, sürdürülebilirlik odağında AVM sektöründe dönüşümün önünü açıyor. Amacımız, Greendeks'i farklı alanlarda yaygınlaştırarak iş dünyasında ortak bir sürdürülebilirlik dili oluşturmak ve Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinde öncü bir rol üstlenmek."

20'nci yılda sektöre dönüm noktası niteliğinde bir adım

Açıklamaya göre şirket, 20'nci yılında attığı bu stratejik adımla sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmenin yanı sıra perakende sektöründe yatırımcı güvenini, müşteri beklentilerini ve çevresel sorumluluğu aynı çerçevede buluşturan yeni nesil bir iş modeli sunuyor. Greendeks iş birliği, Akiş GYO'nun uzun vadeli katma değer oluşturma yolculuğunda yalnızca şirket için değil, tüm AVM sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.