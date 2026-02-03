Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan 100 Milyar TL'lik Finansman Paketi Değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan 100 Milyar TL'lik Finansman Paketi Değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, tüm imalat sanayi işletmelerini kapsayan 100 milyar TL tutarındaki finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, tüm imalat sanayi işletmelerini kapsayan 100 milyar TL tutarındaki finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel talepteki dalgalanmalar, maliyet baskıları ve sıkılaşan finansal şartlarının üretici kesim üzerinde belirleyici olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Akıncı, açıklanan paketin reel ekonomi açısından zamanlaması doğru ve stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

Akıncı, "Bugün sanayi işletmelerimizin en temel ihtiyacı; öngörülebilirlik, sürdürülebilir nakit akışı ve erişilebilir finansmandır. Açıklanan bu paket; 6 aylık geri ödemesiz dönem, 36 aya uzanan vade yapısı ve piyasanın altında maliyet yaklaşımıyla, özellikle işletme sermayesi ihtiyacı artan firmalarımız için önemli bir denge unsuru oluşturacaktır. Kredi kefalet mekanizmasıyla teminat yapısının desteklenmesi ve istihdamını muhafaza eden KOBİ'lere sağlanacak ilave avantajlar ise paketin sosyal ve ekonomik boyutunu güçlendiren tamamlayıcı unsurlardır. Finansmana erişimin rahatlatılması; yalnızca firmaların kısa vadeli yüklerini hafifletmek anlamına gelmez. Aynı zamanda üretim kapasitesinin korunması, siparişlerin zamanında karşılanması, ihracat bağlantılarının sürdürülebilmesi ve tedarik zincirlerinin aksamadan işlemesi açısından da kritik rol oynamakta. Bu yönüyle söz konusu paket, büyümenin temel dinamiği olan imalat sanayisini doğrudan destekleyen yapısal bir adımdır" dedi.

Gaziantep gibi üretim gücü yüksek, ihracata dayalı şehirlerde bu tür hedefli finansman araçlarının rekabetçiliğin devamı ve istihdamın kalıcı şekilde korunması açısından ayrı bir önem taşıdığını aktaran Akıncı, "Elbette asıl belirleyici olan, uygulama sürecinin hızlı, sade ve sahaya temas eden bir anlayışla yürütülmesidir. Özellikle KOBİ'lerin krediye erişiminde zaman kaybına yol açabilecek bürokratik engellerin minimumda tutulması, paketin etkinliğini doğrudan etkileyecektir" diye konuştu.

Akıncı, açıklanan finansman paketi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek, atılan bu adımın Türkiye ekonomisinin reel temellerini güçlendirme yönünde önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Türk iş adamı sessizliğini bozdu
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı