Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri Türkiye Ekonomisi İçin Model Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, "Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi" ile ilgili, "Üç pilot bölgemizde strateji hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Yüzlerce kişinin katılımıyla girişimci keşif süreçleri yürütüldü. Bu çalışmalar, sadece pilot bölgeler için değil, Türkiye'nin tamamı için model olacak." dedi.

Bakanlık himayesinde düzenlenen "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla "Ortak Vizyon, Yenilikçi Dönüşüm" temasıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB), 2014'ten bu yana, akıllı uzmanlaşmayı sadece bir tercih değil, bölgesel kalkınma fonlarının kullanılmasında bir ön şart haline getirdiğini söyledi.

Artık sadece yatırımın değil, doğru yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çünkü artık büyüme değil, akıllı büyüme hedefleniyor. AB bölgesel fonları, bu anlamda sadece bir mali kaynak olarak kullanılmıyor, kamu yatırımlarını da yönlendiren stratejik bir araç olarak ele alınıyor. Bu yatırımlar aracılığıyla dijital ve yeşil dönüşüm de yerelden başlatılarak hızlandırılıyor." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye olarak bu dönüşüme güçlü bir iradeyle katıldıklarını ve politikalarını AB'nin öncelikleriyle uyumlaştırarak yapılarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Açıkladıkları "Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi"nin, bu çabanın güçlü bir örneği olduğunun altını çizen Şimşek, projenin, AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edildiğine dikkati çekti.

Strateji geliştirme kapasitesini güçlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Üç pilot bölgemizde strateji hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Yüzlerce kişinin katılımıyla girişimci keşif süreçleri yürütüldü. Bu çalışmalar, sadece pilot bölgeler için değil, Türkiye'nin tamamı için model olacak. Ayrıca, 11 modülden oluşan kapsamlı eğitim programlarıyla yüzlerce uzmana ulaşıldı, kurumlarımızın bilgi altyapısı güçlendi. Bu süreç boyunca, AB metodolojisini Türkiye'nin yerel koşullarına uygun şekilde uyarladık, kılavuz ve yol haritaları hazırladık. Dörtlü sarmal yapı olarak bilinen kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'ler birlikte çalıştı. AB fonları için proje başvuruları yapıldı, yeni proje havuzları oluşturuldu."

"Türkiye ekonomisi dinamik"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de AB devletleri ve Türkiye'nin entegre olduğunu ve bunu daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef çok net. Türkiye'nin küresel bölgelerde küresel rekabette sürdürülebilirliğine, büyümesine devam etmesi ve çok büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Türkiye ekonomisi dinamik. O yüzden akıllı uzmanlaşma stratejileri tabii ki inovasyon, bütünün parçaları ve ekonomik kalkınmanın temel yaklaşımı aynı zamanda bölgesel ekonomilerin büyümesi için de kıymetli. Türkiye'de paydaşlarla bir araya gelinmesi için kıymetli değerler var."

Ossowski, bölgesel fırsatlar arasında boşluklar olduğuna da işaret ederek, iklim değişikliği, dijital dönüşüm, ekonomik şoklarla sürekli bir geçiş döneminde olunduğunu dile getirdi. Bunlara küresel belirsizliklerin de eklendiğini anlatan Ossowski, "Ekonomik taleplere bakıldığında da daha geleceğe hazır olunması gerekiyor. Daha güçlü, dayanıklı, dirençli özel sektöre, verimlilik, inovasyon, finansa daha kolay erişim ve yeşil ile dijital dönüşümün bir arada olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Ossowski, araçlar ya da sistemlere değil, ortaklıklara, insanlara, geleceğe yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da uzmanlaşmanın önemine işaret ederek, bu alanda bölgesel kalkınmanın ön plana çıktığını söyledi.