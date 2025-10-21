Haberler

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, eski Fenerbahçe As Başkanı olan iş insanı Hamdi Akın, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşanıyor.

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILDI

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen'i kurdu.

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. Akfen Holding bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler topladı. Halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim alanına da önemli katkılarda bulunmaktadır.

