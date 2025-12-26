Akfen GYO, 1,39 Milyar TL'lik lojistik arsa alımı gerçekleştirdi

AKFEN GYO, artan lojistik ve depolama talebine paralel olarak, 1,39 milyar TL tutarındaki Gebze yatırımıyla portföyünü güçlendirerek lojistik depo odaklı arsa yatırımlarından birine imza attı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akfen GYO), Türkiye gayrimenkul sektöründe lojistik depo odaklı arsa yatırımlarından birine imza attı. Şirket, 23 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan 141 bin m² büyüklüğündeki stratejik arsayı 1 milyar 391 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu.

Satın alınan taşınmaz, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 23 Aralık 2025 tarihli değerleme raporunda 1 milyar 671 milyon TL piyasa değeriyle takdir edilirken, işlem yüzde 17 iskontolu olarak gerçekleştirildi. Bedelin tamamı peşin ödenirken, satın alma işlemi aynı gün içinde tamamlandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi, lojistik ve ulaşım akslarının kesişiminde yer alan Gebze bölgesinde gerçekleştirilecek bu yatırımın; bölgedeki talep dinamikleriyle uyumlu, yüksek standartlara sahip, ölçeklenebilir ve uzun vadeli, sürdürülebilir getiri potansiyeli sunan nitelikte olması öngörülmekte.

"Artan e-ticaret hacmi, üretim ve tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda lojistik depolara olan talebin hızla yükseldiği bir dönemde, bu büyüklükteki bir yatırım sektör açısından referans nitelikte görülüyor. Akfen GYO, söz konusu arsanın geliştirilmesiyle birlikte düzenli ve sürdürülebilir kira geliri elde etmeyi ve portföy değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Yatırımın hem varlık değer artışı hem de lojistik depo kiralama gelirleri sayesinde Akfen GYO'nun öz sermaye yapısına ve karlılığına orta ve uzun vadede önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yatırıma ilişkin tüm detaylar ve gayrimenkul değerleme raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşıldı."

'UZUN VADELİ VE GELİR ODAKLI BİR YATIRIM'

Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, "Sanayi, lojistik ve ulaşım altyapısının merkezinde yer alan Gebze gibi bir lokasyonda, bu ölçekte bir yatırımı portföyümüze dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Lojistik depo alanında artan talebi doğru noktada yakalayarak, gelir üretme kapasitesi yüksek bir adım attık" dedi.

Demirpençe sözlerine şöyle devam etti:

"Son iki yılda gayrimenkul sektöründe dinamikler hızla değişiyor. Teknolojik gelişmeler, jeopolitik dengeler ve ticaretteki ekonomik eğilimler gayrimenkul piyasasını doğrudan etkiliyor. Biz de yeniliklere açık vizyoner yapımızla hem yerel hem de küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir süredir odaklandığımız lojistik depo yatırımları kapsamında, ekibimizle birlikte talep yapısını ve yeni nesil lojistik ihtiyaçlarını doğru zamanda analiz ederek bu alandaki ilk yatırımımızı hayata geçirdik. Bu yatırım ile portföyümüzü daha güçlü bir yapıya taşırken, mevcut yatırımlarımızda olduğu gibi öngörülebilir kira gelirlerimizi istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz."