Akenerji'ye Yeni Genel Müdür Yardımcısı Atandı

Harun Taş, 6 Ekim itibarıyla Akenerji'nin üretimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atandı. 20 yılı aşkın enerji sektörü deneyimi ile Taş, Akenerji'nin 12,24 MW kurulu kapasiteye sahip enerji santrallerini yönetecek.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji'de üretimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 6 Ekim itibarıyla Harun Taş atandı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin üretimden sorumlu yeni genel müdür yardımcısı, enerji sektöründe 20 yılı aşkın iş deneyimi olan Harun Taş oldu. Taş, Akenerji'nin toplam 1224 MW kurulu kapasiteye sahip dokuz enerji santralinin ve iş sağlığı-güvenliği birimlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Harun Taş, kariyerine Norsis Electric-Electro-Mechanic bünyesinde elektrik tesislerinin projelendirilmesi ve kurulum hizmetleri alanında başladı. Ardından Enerjisa ve Statkraft şirketlerinde işletme müdürlüğü görevlerini üstlendi. Taş, 2017 yılından bu yana Sanko Enerji'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL

