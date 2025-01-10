Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu Tarım Sektöründe Dijitalleşmeyi Destekleyecek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun (Akdeniz ÜPAK) faaliyete girmesiyle birlikte tarım sektöründe dijitalleşmenin önünü açacak önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası'nın da aralarında bulunduğu 17 ticaret borsası ortaklığında kurulan Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'nin Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ELÜS alım-satımı yapmak isteyen tüm mudi ve yatırımcılara hizmet vereceğini ifade etti.

Akdeniz ÜPAK'ın kurulumu için 17 ticaret borsası ile istişare içerisinde uzun ve kapsamlı hazırlık bir süreci geçirdiklerini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, "Bu süreç, ulusal çapta güçlü ve sürdürülebilir bir aracı kurum yapısının temellerini oluşturmamıza imkan sağladı" dedi.

Akdeniz ÜPAK ile ilgili bilgiler paylaşan Akıncı, bu yeni girişimin tarım sektörünün dijitalleşmesinde ve piyasaların derinleşmesinde önemli bir kilometre taşı oluşturacağını dile getirdi.

Akdeniz ÜPAK'ın Gaziantep, Adana, Antalya, Mersin, Tarsus, Ceyhan, Kahramanmaraş, Nizip, Reyhanlı, Osmaniye, Kozan, Burdur, Antakya, İskenderun, Isparta, Kumluca ve Kadirli ticaret borsalarının ortaklığında kurulduğunu hatırlatan Akıncı, şirketin 20 milyon lira sermayeye sahip olduğunu kaydetti.

Son tarih 13 Ocak 2025

TÜRİB platformunda Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) alım satım işlemlerinin 13 Ocak 2025 itibarıyla Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) üzerinden gerçekleştirileceğini duyuran Akıncı, bu tarihten sonra TÜRİB platformunda gerçekleştirilen işlemlerin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan faaliyet izni almış ve Borsa üyesi olan Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) tarafından yapılabileceğini söyledi.

Aracılı sisteme geçişin ardından, TÜRİB platformunda işlem yapmak isteyen tüm üreticilerin ve şirketlerin, bağlı oldukları ticaret borsaları aracılığıyla ilgili ÜPAK platformlarına kayıt yaptırmaları veya mevcut kayıtlarını güncellemeleri gerektiğine dikkat çeken Akıncı, kayıt işlemleri için bireysel yatırımcıların kimlik belgesi ve yerleşim yeri belgesi ile başvurmalarının yeterli olacağını, şirketlerden ise ticaret sicili gazetesi, vergi levhası gibi resmi belgelerin talep edileceğini açıkladı.

Yeni yatırım alanları ve finansman imkanları

Akdeniz ÜPAK üzerinden işlem yapılacak ürünler arasında arpa, ayçiçeği tohumu, buğday, çavdar, fasulye, fındık, mercimek, mısır, kuru kayısı, pamuk, soya fasulyesi gibi temel tarım ürünlerinin bulunduğunu belirten Akıncı, anlaşmalı bankalar aracılığıyla lisanslı depoya ürün getiren çiftçilere çeşitli kredi imkanları da sunulacağını sözlerine ekledi.

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Bu yeniliklerle birlikte, tarım piyasalarının daha rekabetçi bir hale geleceğine dikkat çeken Akıncı, "TÜRİB ile daha sağlıklı fiyat oluşumları sağlanacak, fiyat dalgalanmaları en aza indirilecek. Tarım sektörüne yeni bir finansman modeli kazandıran bu sistem, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Bu platform, sadece sektör profesyonellerine değil, aynı zamanda yatırımcılar ve finans sektörü için de önemli fırsatlar sunacak" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP