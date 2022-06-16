Akdeniz'de şeker otu yetiştirilecek

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde, Akdam Mahallesinde bulunan belediyeye ait 3,5 dönümlük araziye, halk arasında 'şeker otu' olarak bilinen; sağlık açısından faydalı ve ekonomik açıdan da kazanç sağlayan yüzlerce stevia fidesi dikildi.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen şeker otu bitkisi dikim etkinliğine; Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile kooperatif üyesi kadınlar katıldı. Dikim etkinliği, Akdeniz Kaymakamlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu desteğiyle düzenlendi.

"Kooperatifçilik birliktir, birlikten güç doğar"

Etkinlikte konuşan Kaymakamı Pamuk, birlikten güç doğduğunu ifade ederek, kooperatifçiliğin önemine değindi. Pamuk, "Kadın birliğinden de çok daha büyük bir güç doğuyor. İşte kooperatifin bu başarı hikayesi, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Önümüzdeki süreçlerde çok daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir hayali gerçekleştirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da çok özel bir etkinliğin başlangıcını yaptıklarının altını çizerek, marka değer oluşturmanın önemine dikkat çekti. Akdeniz'de, ikisi kadın, biri engelli bireylerden oluşan 3 kooperatifin kurulmasına öncülük ettiklerini kaydeden Gültak, üretmeye başlayan kadınların kolaylıkla satış yapmaları için, belediyeye bağlı Kadın Emeği Diyarını da Akdenizli kooperatiflerin hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Özellikle pandemi süreciyle önemi ve değeri bir kez daha anlaşılan üretimin önemine dikkat çeken ve kadınların üretime katılımının altını çizen Gültak, "İhsaniye Mahalle Muhtarımız ve Kooperatif Başkanımız Zehra Yılmaz, inandığı bir hayali bizlere anlattı, bizler de diğer kurum, kuruluş ve STK'larla birlikte bu hayali destekledik. Ardından yolculuk başladı ve işte bugün burada bir aradayız. Belediyemize ait, atıl durumdaki bu araziyi şeker otu bitkisi dikimi için hazırladık. Kadınları önemsiyoruz; güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum diyoruz" ifadelerini kullandı.

3,5 dönüme dikilecek

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz ise bir hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Yaptıkları AR-GE çalışmasının sonunda, Akdeniz Belediyesinin kooperatife tahsis ettiği 13 dönümlük arazinin 3,5 dönümünde stevia bitkisi dikeceklerini ifade eden Yılmaz, arazinin 1 dönümüne de moringa bitkisi ekeceklerini, kalan tüm tarım arazisini de yine kadınların desteğiyle yakın zaman içinde üretime kazandıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kooperatif üyesi kadınlar ve mahalle sakinleri ile birlikte şeker otu fidelerini toprağa dikti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi