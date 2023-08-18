Akdeniz Belediyesi ve Alata Enstitüsü arasında tarımsal üretim işbirliği protokolü imzalandı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında, 'Tarımsal üretim demonstrasyon çalışmaları ve kırsal alanlara yönelik fidan ve fide üretimi' çerçevesinde işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Akdeniz'de turunçgiller, kayısı, üzüm, muz, avokado, kivi ve tropik meyveler ile bahçe bitkileri domates, patlıcan, biber, kavun ve karpuz yetiştirilecek.

Atıl durumdaki tarım topraklarını işleyerek stevia, moringa, Şevketi bostan, ata tohumu karakılçık buğdayı ve maralfalfa üretimi gerçekleştiren Akdeniz Belediyesi, birkaç hafta önce buğday, pamuk, yer fıstığı, ayçiçeği ve soya ile yem bitkileri olan adi fiğ ve İskenderiye üçgülü yetiştiriciliği için Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı. Akdeniz Belediyesi, üretimdeki hedefine bir yenisini daha ekledi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Alata Müdürü Mustafa Ünlü arasında imzalanan protokolle, turunçgiller, kayısı, üzüm, muz, avokado, tropik meyveler, kivi gibi bahçe bitkilerinin yanında; domates, patlıcan, biber, kavun, karpuz yetiştiriciliği de yapılacak. Üretim sürecinde Alata'dan uzmanlar teknik danışmanlık, fidan ve fide tedariki, ürünlerin hasat ve pazarlamasını da sağlayacak.

"Başkanımız Gültak, her daim çiftçimizin yanında"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün, Türk çiftçisine yıllardır hizmet verdiğini dile getiren Enstitü Müdürü Mustafa Ünlü, "Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak da göreve geldiği günde bu yana üreticilerimizin yanında yer almakta. Özellikle kadın çiftçilerimize ve diğer üreticilerimize yönelik enstitümüz ile işbirliğini her daim geliştirmiştir. Protokol çerçevesinde, hem kadın kooperatiflerindeki üreticilerimizin elde edilen ürünlerle reçel, pekmez, nar ekşisi üretmesi ve bunu da istihdama yönelik olarak üretip satması gibi çalışmalar yapılacaktır" dedi.

"En büyük amacımız, ülkemiz tarımına destek olmak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha önce farklı kurumlarla protokoller yaptıklarını hatırlatarak, "Bugün de Alata ile protokol imzaladık. Nedir amacımız? Hazine arazileri, işgal altındaki belediye arazileri ve kullanılmayan alanlarda demonstrasyon yapmak. Bu şekilde ilk amacımız, Türkiye tarımına destek olabilmek. Laboratuvar ortamında ürünler üretilebilir, verim de verebilir ama bunun yörede, köyde neler verdiğini görebilmek için hem araziye ihtiyaç var hem de bunu destekleyecek güce ihtiyaç var. İşte biz burada devreye giriyoruz. Hem arazimiz var hem de bu konuda bütçe ayırarak ülkemiz tarımına faydalı işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Birkaç yıl içinde ciddi veriler elde etmeyi hedefliyoruz"

Başkan Gültak, bir yandan ata tohumu ve diğer tohumlarla demonstrasyon yaparken, diğer yandan narenciye, muz, domates veya başka meyve ve sebzeler için de demonstrasyonlar yaparak birkaç yıl içinde çok ciddi istatiksel veriler elde etmeyi hedeflediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu verilerin sonucunda da yine Alata ile Tarım ve Orman Bakanlığımız ve hükümetimiz ile birlikte köylülerimize en azından sağlam saha bilgilerini vermek istiyoruz. Tabi bu sırada elde edilen ürünleri de kadın kooperatifleri üzerinden ham veya işleyerek piyasaya süreceğiz. Böylece kadınların kendi bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz." - MERSİN