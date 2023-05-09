Akçin, MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümünü kutladı

MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Ümit ediyoruz ki depremin yaralarını da saracak, kurulduğumuz gün taşıdığımız şevk ve heyecanla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Ümit ediyoruz ki depremin yaralarını da saracak, kurulduğumuz gün taşıdığımız şevk ve heyecanla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "MÜSİAD olarak 1990 yılında az sayıda insanın vizyoner, samimi ve halis niyetleriyle İstanbul'da başlayan yolculuğumuz, bugün yüksek ahlak, yüksek teknoloji anlayışı ile daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan, milletiyle el ele üreten ve gelişen, dünyanın dört bir tarafına yayılmış büyük ve küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla devam ediyor" dedi.

Köklerine ve medeniyet değerlerine bağlı kalırken, attığı her adımı dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD'ın üyelerine ve onunla birlikte yol almak isteyen her iş insanına faydalı olmayı ve ülkenin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için bir ve beraber hareket etmeyi şiar edindiğini belirten Akçin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"33'üncü yılını dolduran ulu çınarımız MÜSİAD, muhteşem mazimizden aldığı güç ve desteği, istikbale karşı duyduğumuz heyecanla bir araya getirerek, bünyesindeki her bir iş insanına nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olurken, başta Türkiye olmak üzere, ulaştığı her coğrafyada ümidi besliyor, cesur girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve ticari bir sinerjinin lokomotifi haline geliyor. 1995'te kurulan Malatya MÜSİAD Şubesi olarak 28 yıldır şehrimizi ekonomik ve sosyal anlamda geliştirmek için uğraş veriyoruz. Bu uğurda Genel Merkezimizin de katkılarıyla yeni projeler üretmeye ve girişimcileri desteklemeye gayret gösteriyoruz. Ümit ediyoruz ki depremin yaralarını da saracak, kurulduğumuz gün taşıdığımız şevk ve heyecanla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda geçmişten bugüne Malatya MÜSİAD Şubemize emek vermiş olan Şube Başkanlarımız Ali Osman Başkurt, Recai Şahin, Selahattin Aşan, Ahmet Çakır, Sabri Akın, Namık Şahin, Mehmet Balin, Hüseyin Kalan ve Muharrem Poyraz'a şükranlarımızı sunuyorum. Kurulduğumuz günden beri Şubemizde görev yapmış olan tüm idari personele teşekkür ediyorum. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerimize ve tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kuruldukları ilk günden bu yana artan heyecanlarının ve geleceğe dair besledikleri büyük umutlarını hedeflerine ulaşmak için bu zorlu yolda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Akçin, "Türkiye Yüzyılı'nı ailemizin her bir üyesi ile bir ve beraber, omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Birlikte nice bereketli yıllara erişmeyi ve nice başarılara imza atmayı temenni ediyor, MÜSİAD'ımızın 33'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA