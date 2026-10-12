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Akçakoca'da balıkçılar yeni av öncesi ağlarını hazırlıyor, palamut öne çıkıyor

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Akçakoca'da balıkçılar yeni av öncesi ağlarını hazırlıyor, palamut öne çıkıyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonun şu ana kadarki seyrinden memnun olduklarını belirterek yeni av için hazırlık yapıyor. Balıkçı Süha Başar, Akçakoca açıklarında palamudun öne çıktığını, balığın sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonun şu ana kadarki seyrinden memnun olduklarını belirterek yeni av için hazırlıklarını sürdürüyor.

Akçakoca'da denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, av öncesinde ağlarını ve ekipmanlarını kontrol ediyor. Balıkçı Süha Başar, hazırlıkların iyi gittiğini ancak son av sırasında ağlarla ilgili zorluk yaşadıklarını söyledi. Başar, "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Son işlerimizi yapıyoruz. Geçen akşam denizde ağlarla bayağı zorlandık. Ağlarımızı temizledik. Şimdi tekrar ayıklayıp kayığa yerleştiriyoruz. Sabaha karşı çıkacağız. Geçen sefer ağlarımızı kurtardığımıza dua ediyoruz" dedi.

"Şu anda palamut var"

Akçakoca açıklarındaki balık durumuna ilişkin bilgi veren Başar, palamudun öne çıktığını söyledi. Başar, "Gayet iyi bir balık var. Şu anda palamut var. Diğer balıklara çok ilgi gösteren yok. Ancak kıyıdan amatör balıkçılar istavrit yakalıyor. O şekilde devam ediyor. Bu sezondan şimdilik memnunuz, sonrasına bakacağız. Her şey balığın durumuna bağlı. Balık sürekli yer değiştiriyor, her tarafa gidiyor. Akçakoca açıklarında balık iyi diyebiliriz ama yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsın balık Sinop'a gitmiş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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