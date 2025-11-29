Haberler

Akbank ve EBRD, Kadın KOBİ'leri ve Genç Girişimcileri Desteklemek İçin 130 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 130 milyon dolar tutarlı kredi sözleşmesiyle KOBİ'leri, kadın işletme sahiplerini ve genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre kaynak, Türkiye Women in Business (TurWiB) Programı kapsamında kadın KOBİ'lere 70 milyon dolar; Türkiye Youth in Business (TurYiB) Programı kapsamında genç girişimcilere 50 milyon dolar; Digital Transformation Finance Facility (DTFF) Programı kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için 10 milyon dolar olmak üzere, toplam 130 milyon dolar tutarından oluşuyor.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, "EBRD ile sürdürdüğümüz iş birliğimizi farklı programlar çerçevesinde çeşitlendiriyoruz. Akbanklı KOBİ'lere olan desteğimizi her geçen gün artırıyoruz. 2021 ve 2022 yıllarında EBRD'den TurWiB programından kredi temin ederek kadın KOBİ'leri desteklemiştik, bu kapsamdaki iş birliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni duyurulan TurYiB programıyla, genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olmak bankamızın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında oluşturacağı sosyal etkinin daha geniş çevrelere yayılmasını sağlayacaktır. Teknoloji yatırımları, Akbank'ın odak noktalarından birisi ve DTFF kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümünün finansmanına katkı vererek, bu alandaki öncü rolümüzü korumaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
