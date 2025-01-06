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Akbank, UNEP FI ve UN Women İle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na Katıldı

Akbank, UNEP FI ve UN Women İle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na Katıldı
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Akbank, UNEP FI ve UN Women tarafından oluşturulan 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na dahil olarak, 'iyi uygulama örneği' gösterildi. Genel Müdür Kaan Gür, bankanın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki öncü çalışmaları ile uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

UNEP FI ve UN Women'ın 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na dahil olan Akbank, gruba katılan bankaların ortak geliştirdiği rehberde 'iyi uygulama örneği' olarak gösterildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından oluşturulan 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na Türkiye'den dahil olan tek banka olan Akbank, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi alanlarındaki öncü çalışmalarıyla örnek gösterildi.

Akbank, çalışma grubuna katılan bankaların ortak geliştirdiği, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadının Güçlenmesi: Bankalar için Hedef Belirleme Rehberi"nde 'iyi uygulama örneği' ile yer alan tek Türk bankası oldu. Bankanın bu rehberde yer alarak uluslararası düzeyde örnek gösterilmesinde sürdürülebilir finansman, KOBİ destekleri ve uluslararası borçlanma projelerinde kadınları önceliklendiren çalışmaları etkili oldu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak sürdürülebilirliği sadece çevreyle sınırlamıyor; insanı, toplumu ve hayatın her alanını içine alan kapsamlı bir stratejiyle hareket ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi, bu çalışmalarımızın kritik bir parçasını oluşturuyor. Kararlılıkla yürüttüğümüz girişimlerimizin bir sonucu olarak, UNEP FI ve UN Women'ın bu önemli rehberinde Türkiye'den yer alan tek banka olarak hem sektörümüzü hem de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, bankacılıkta toplumsal cinsiyet eşitliğine bütüncül bir bakış geliştirerek, insan kaynaklarından finansal sağlık ve kapsayıcılığa, toplumsal yatırımlardan tedarik zincirine kadar geniş bir yelpazede rehberlik sunma amacıyla bir araya geldi. Grup tarafından hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadının Güçlenmesi: Bankalar için Hedef Belirleme Rehberi" ise cinsiyete duyarlı liderlik ve işyeri ortamı, portföy dönüşümü, finansal kapsayıcılık ve ekosistem dönüşümü gibi kritik alanlarda finans kurumları için yol haritalarını içeriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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