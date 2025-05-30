Akbank'tan Sürdürülebilir Büyüme İçin Manisa'da Etkinlik

Akbank'tan Sürdürülebilir Büyüme İçin Manisa'da Etkinlik
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Akbank, işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın beşinci etkinliğini Manisa'da gerçekleştirdi. Etkinlikte dijital dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve tarım odaklı çözümler ele alındı.

Akbank'ın işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine güç katmak üzere düzenlediği Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın beşinci etkinliği Manisa'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Manisa ve bölgesinden iş dünyası ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, dijital dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve tarım odaklı çözümler öne çıktı.

Akbank Birlikte Geleceğe Buluşmaları kapsamında düzenlenen panelde, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş ve Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt konuşmacı olarak yer aldı.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme, tarım ve dış ticaretin geleceği değerlendirildi. Ayrıca etkinlikte Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, makroekonomik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının artık her ölçekten işletmenin gündeminde yer aldığını belirtti.

Gür, bu doğrultuda, Akbank olarak, Türkiye'nin girişimcisine, sanayicisine ve üreticisine yenilikçi çözümler sunmaya odaklandıklarını vurguladı.

Tarım gibi stratejik sektörleri üreticilere sundukları geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle desteklediklerine dikkati çeken Gür, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejimizin ışığında bu alandaki çevreci yatırımları da finanse ederek tarımsal verimliliğin artmasına ve ülkemizin gıda güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Bu çabamızı, ülkemize olan sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Manisa güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumuyla ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol üstleniyor. Akbank olarak bu önemli şehirdeki çalışmalarımızı güçlendirerek Manisa'nın sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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