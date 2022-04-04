Akbank'tan KOBİ'lere özel ramazan kredisi

Akbank, ramazan ayına özel olarak KOBİ'lere ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için ödeme planlarını kendilerinin belirleyebileceği kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığı "KOBİ Hareketi" kapsamında müşterilerine pek çok avantaj sunmaya devam ediyor.

KOBİ'lerin nakit akışını düzenleyebilmesi, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde finansman ihtiyacını karşılaması ve rahatça geri ödeyebilmesi için ramazana özel kredi hazırlayan Akbank, KOBİ'lere 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi imkanından yararlanma fırsatı sunuyor. Aylık eşit taksitler halinde yapılabilen kredi ödemeleri için KOBİ'lerin tercihine göre ödemelere 3 ay sonra başlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'lerin ödeme ve tahsilat dönemleri, yani nakit akışının, ticari ve kurumsal firmalar gibi çok öngörülebilir olmadığını, dolayısıyla bu noktada hem krediye ihtiyaç duyduklarını hem de kredi geri ödemeleri konusunda esnekliğe sahip olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Akbank olarak bu kredi ile ramazan döneminde KOBİ'lerin işine hız, gücüne güç katabilmek için onlara 'Kredini ramazanda al, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar taksitli kredi imkanından yararlan' diyoruz. 29 Nisan'a kadar geçerli olan bu kampanyamız dahilinde, ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhası olan bankamız müşterileri ayrıca 100 bin TL'ye kadar olan aylık eşit taksitli kredi talepleri için Akbank Mobil üzerinden de farklı fiyat seçenekleri ile başvuru yapabilecek. Böylelikle ramazan nedeniyle iş yoğunluğu artan KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırarak işlerine destek olmak istiyoruz."