Akbank'tan Hatay'da Sürdürülebilir Eğitim Projesi

Akbank, "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında Hatay'da ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesini Bekbele Fatih İlkokulu'nda hayata geçirdi.

Banka, proje kapsamında Hatay'da kurduğu ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle çocuklara erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Atölyede, anaokulu ve ilköğretim öğrencileri ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında uygulamalı eğitim alıyor ve aynı zamanda el becerilerini geliştiriyor.

Proje kapsamında Akbank'ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ise üretim devam ediyor.

Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar, liseli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından ileri dönüşüm teknikleriyle sınıf, oyun odası ve kütüphane eşyalarına dönüştürüldü.

Bugüne kadar 8 bin 91 okul mobilyası, Hatay başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen 436 okula teslim edildi.

Bu sayede, 180 bini aşkın öğrenci daha donanımlı sınıflarda eğitim görmeye başlarken, toplamda 18 bini aşkın mobilya ile 1311 okulda 398 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"İleri dönüşümle topluma sürdürülebilir bir değer kazandırıyoruz"

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, projenin yeni aşamasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında "Dönüşümde Gelecek Var"ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede güçlü bir fayda sağladığını söyledi.

Banka olarak insanı odaklarına alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Alakoç, "Bu kapsamda 'sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için' yaklaşımımızla geliştirdiğimiz Dönüşümde Gelecek Var, ileri dönüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu." dedi.

Alakoç, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurdukları ileri dönüşüm atölyesinin de gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra farkındalık ve iş disiplini aşıladığına değinerek, gençlerin burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğrendiğini, hem de kendileri gibi depremzede olan ilköğretim öğrencileri için yeni mobilyalar ürettiklerini belirtti.

Bu sürecin, onlara iş deneyimi kazandırırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştirdiğini ifade eden Alakoç, şunları kaydetti:

"Başka bir deyişle 'geleceğin ileri dönüşüm ustaları' burada yetişiyor. Etkimizi Hatay'da Bekbele Fatih İlkokulu'nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratiklerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz."

Öte yandan, toplantıda verilen bilgiye göre, Dönüşümde Gelecek Var projesi çevresel kaynakların korunmasına da katkı sundu.

Uygulanan ileri dönüşüm metodu sayesinde bugüne kadar 406 ton karbondioksit (CO2) salınımı engellendi ve 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı.