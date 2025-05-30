Akbank, Sürdürülebilir Finansman ve Dijital Dönüşüm Üzerine Manisa'da Buluştu

Akbank'ın işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine güç katmak üzere düzenlediği Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın beşinci etkinliği Manisa'da gerçekleşti. Etkinlikte, dijital dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve tarım alanında yenilikçi çözümler ve şirketlerin gelişimi için yol haritaları paylaşıldı.

Akbank, Türkiye'nin farklı kentlerinde iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Akbank Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın beşinci etkinliği Manisa'da gerçekleşti. Manisa ve bölgesinden iş dünyası ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, dijital dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve tarım odaklı çözümler öne çıktı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik artık her ölçekten işletmenin gündeminde yer alıyor. Bu doğrultuda, banka olarak, Türkiye'nin girişimcisine, sanayicisine ve üreticisine yenilikçi çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Tarım gibi stratejik sektörleri üreticilerimize sunduğumuz geniş ürün ve hizmet yelpazemizle destekliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin ışığında bu alandaki çevreci yatırımları da finanse ederek tarımsal verimliliğin artmasına ve ülkemizin gıda güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Bu çabamızı, ülkemize olan sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Manisa güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumuyla ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol üstleniyor. Banka olarak bu önemli şehirdeki çalışmalarımızı güçlendirerek Manisa'nın sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbank Birlikte Geleceğe Buluşmaları kapsamında düzenlenen panelde Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş ve Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt konuşmacı olarak yer aldı. Tarım Editörü İrfan Donat'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme, tarım ve dış ticaretin geleceği değerlendirildi. Ayrıca etkinlikte Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, makroekonomik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Bankanın, Birlikte Geleceğe Buluşmaları ile Anadolu'nun farklı şehirlerinde iş dünyasının liderleriyle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - MANİSA