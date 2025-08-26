Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilere yapılan zamlarla birleşince akaryakıt fiyatları yeniden artıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE 1,22 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren benzine yaklaşık 1,22 TL zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YENİ FİYATLAR

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52,85 TL'ye, Ankara'da 55,68 TL'ye, İzmir'de ise 53,95 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamalara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV'nin de yansıtılmasıyla pompa satış fiyatı belirleniyor.