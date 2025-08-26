Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Sektör kaynaklarına göre çarşamba gününden itibaren benzine 1,22 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52,85 TL'ye, Ankara'da 55,68 TL'ye, İzmir'de ise 53,95 TL'ye yükselecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergilere yapılan zamlarla birleşince akaryakıt fiyatları yeniden artıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE 1,22 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren benzine yaklaşık 1,22 TL zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YENİ FİYATLAR

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52,85 TL'ye, Ankara'da 55,68 TL'ye, İzmir'de ise 53,95 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamalara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV'nin de yansıtılmasıyla pompa satış fiyatı belirleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSer_hat:

Gelsin gelsin hoş gelsin safa getirsin.Ekonomimizin uçtuğu bi yerde 5 TL olacak değil ya mazot benzin.zengin ülkeyiz tabiki akaryakıtı da pahalı alaciiikkk

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Nie zam geliyor diye sormadugimiz surece zam gelmeye devam edecektir

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

uçuyoruzzz

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Karagöl:

Yine birşey buldular

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Akaryakıta zam, trafik cezalarına zam, yol ücretlerine zam yapılacağına Ülkemiz de her gün cinayetler işleniyor. Baba evladını, evlat babayı öldürüyor. Cinayet haberleri okumaktan, yapılan zamlardan, trafik çilesinden insanların psikoloji iyice bozulmuş durumda. Devletimiz cinayetlerin önüne geçsin. anayasa da ona göre caydırıcı değişiklikler yapılsın.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı

Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı
Yunus Akgün'den Dursun Özbek'e: Galatasaray'a yanlış yapmam

Dursun Özbek'e seslendi: Galatasaray'a yanlış yapmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.