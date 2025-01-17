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Akaryakıta yeni zam geliyor

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Benzin fiyatlarına uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle 91 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artış, sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Güncel fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise bu geceden itibaren 91 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 45,32 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: Avrupa yakasında 26,49 TL, Anadolu yakasında 25,89 TL

ANKARA

Ankara'da motorinin litre fiyatı 47,90 TL, benzinin litre fiyatı ise 45,82 TL'ye ulaştı. LPG fiyatları Ankara'da 26,39 TL olarak belirlendi.

İZMİR

İzmir'de ise motorin litre fiyatı 48,30 TL, benzin litre fiyatı 46,19 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatları ise 26,24 TL seviyesini buldu.

POMPADA FİYAT DEĞİŞECEK

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin güncel fiyatları takip etmeleri ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önem arz ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.

Akaryakıta yeni zam geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre null:

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor. bu ne demek devlet halkin cikarini korumak yerine artik tamamen tuccarlarina gore kanunlar koyuyor ya bizim bilmediğimiz birsey var ya da hükumet aklini yitirmiş eskiden devlet herseyde vardi fabrikasi bile vardi neden halki ezdirmemek icin vardi şimdi devlet hepsini özelleştirdi bu yetmiyor tuccarlara fazla kazanma halki yolmasinda yardimci kanunlar yapıyor bu da yetmiyor halki dusunmek yerine ihracata turizmle yani ticaretle uğraşıyor devlet ihracat yapmak turizm rekoru kırmak icin degil halka hzimet etmek halkin refahini alim gucunu artirmak icin vardir ihracat rekoru kiriyorsun ama halka yansımıyor tam tersi zam olarak yansıyor dunyanin enflasyonu Afrika ülkelerinden bile yuksek ulkesiyiz insAllah ihracat yapilan urunlerde malalrda hep sorunlar cikar insAllah turizm bölgelerinde sorunlar olur da kimse gelmez ihracatcilar da turizmciler de zarar eder ylkeye faydasi var sanki kazanan hep sirket sahipleri otel sahipleri vu halk bu zulmu ha etmiyor suan ulkenin gercek cumhurbaşkanıni olan yuce Allah in müdahale edip etmeyeceğini bekliyorum insAllah bu zulme dur der

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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Aloooo bu ne yaaaaa Zam zam zam yeter artık yeteeeeeeerrrrrr bir çiftçi olarak ben nasıl ekim dikim yapacağım.

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