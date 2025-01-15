Akaryakıta yeni zam geliyor

Küresel petrol fiyatlarının artmasının ardından bu kez iç piyasada akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.47 TL fiyat artışı bekleniyor.

Motorinin İstanbul'da 47.25 liraya, Ankara'da 47.91 liraya, İzmir'de 48.3 liraya çıkması bekleniyor.

Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.