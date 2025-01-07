Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Akaryakıta yeni zam bekleniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, Motorin fiyatlarının yarından geçerli olmak üzere artması bekleniyor.

Motorin grubunda 8 Ocak Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 0,98 TL fiyat artışı öngörülüyor. Bugün itibarıyla 1,27 TL zam gelen benzin grubunda ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 45.75 liraya, Ankara'da 46.31 liraya, İzmir'de 46.80 liraya yükselecek.

BENZİNE DÜN GECE ZAM GELMİŞTİ

benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı. Yeni zamla benzinin litresi İstanbul'da 45.30 TL oldu. Benzin İzmir'de 46.14, Ankara'da ise 45.68 TL'ye çıktı. Bu zammın ardından benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıta yeni zam bekleniyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
img

Babasından kalan villası borcuna karşılık satıldı
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

Türkiye'nin geçim kaynağı eskiden tarım di onu bitirdiler şimdi de akaryakıt ve trafik cezaları el gülüm ver gülüm vermezsen nah alırsın gülüm oldu ülke

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.