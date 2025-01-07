Akaryakıta yeni zam bekleniyor

Motorin grubunda 8 Ocak Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 0,98 TL fiyat artışı öngörülüyor. Bugün itibarıyla 1,27 TL zam gelen benzin grubunda ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 45.75 liraya, Ankara'da 46.31 liraya, İzmir'de 46.80 liraya yükselecek.

BENZİNE DÜN GECE ZAM GELMİŞTİ

benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı. Yeni zamla benzinin litresi İstanbul'da 45.30 TL oldu. Benzin İzmir'de 46.14, Ankara'da ise 45.68 TL'ye çıktı. Bu zammın ardından benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.