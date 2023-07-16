Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken, karara göre benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. Pompa fiyatlarına da yansıyan artış sosyal medyada büyük tepki çekti. Binlerce kullanıcının eleştirel yorumları sonrası "KontakKapat" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BENZİNDE LİTRE BAŞINA 5 LİRA ZAM

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti. Yüzlerce kişinin zamma yönelik eleştiri yorumları sonrası "KontakKapat" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;