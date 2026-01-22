Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Ocak peş peşe zam ve indirim yapılan akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
- Motorin fiyatlarının İstanbul'da 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.
- 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam, 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.
MOTORİN FİYATLARI PİSİKOLOJİK SINIRA DAYANDI
AKARYAKIT İÇİN OCAK AYINDA HAREKETLİ GEÇİYOR
Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.