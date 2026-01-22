Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Haberler

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Ocak peş peşe zam ve indirim yapılan akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

  • Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarının İstanbul'da 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.
  • 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam, 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI PİSİKOLOJİK SINIRA DAYANDI

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT İÇİN OCAK AYINDA HAREKETLİ GEÇİYOR

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
sade vatandaş:

Türkiye yüzyılında bunlar iyi günleriniz verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi yakında arabaları hareket ettirmek için aracınıza at,eşek bağlarsınız yakıt olarakta bağaja saman doldurursunuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Arif İnanç:

2 ay minumum akaryakıt alınız. Ful depoyu unuttunuz farkındayım ama. Az az alınız. Fiyatları düşürsün firmalar. Ekonomi ekibine bakmazlar bile o zaman. Zarar etmeye başlayacaklardır bırakın kâr etmeyi. Protesto hakkımızı kullanmayı bilemiyoruz hala. Üzüldüğüm nokta Arjantin kadar olamadık. Yumurta fiyatlarına da olduğu gibi.

mehmet:

arif ben olsam söyle derdim 2 ay herkes toplu ulaşım kullansın. ama bu yöneticiler o kadar uyanıkki şuan bile toplu ulaşım çekmiyor. bilerek yollar dar insanlara kaldırım bile yapmıyorlar.

