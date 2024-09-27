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Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı motorine sessiz sedasız 90 kuruş zam gelirken, pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42 lira 5 kuruş, Ankara'da 43 lira 12 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 63 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE GECE YARISI ZAM GELDİ

Gece yarısı motorine sessiz sedasız okkalı bir zam daha geldi. Pompaya da yansıyan 90 kuruşluk fiyat artışı sonrasında İstanbul'da motorinin litresi 42 lira 5 kuruş, Ankara'da 43 lira 12 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 63 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Enerji Finans Ankara İzmir Zam

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