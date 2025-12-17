Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Türkiye ekonomisi için önemli olan akaryakıt fiyatlarında büyük değişimler yaşanıyor. Ticari araçları yakından ilgilendiren benzine bir büyük indirim daha geldi.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 lira 2 kuruşluk indirimin ardından benzine gece yarısı 77 kuruşluk bir indirim daha geldi. Fiyat düşüşü pompaya da yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzin 51,78 lira, motorin 53,18 lira, Ankara'da benzin 52,63 lira, motorin 54,19 lira, İzmir'de benzin 52,99 lira, motorin 54,56 lira, Adana'da benzin 53,53 lira, motorin 55,11 liradan satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.