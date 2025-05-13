Akaryakıta çifte zam geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamların yapılacağını belirtti. 14 Mayıs 2025'te benzine 1,5 TL, 15 Mayıs 2025'te motorine ise 1,3 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zamlar sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları yükselecek.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.
BENZİN VE MOTORİN ZAMLANIYOR
14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor.
Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:
BENZİN
İstanbul: 46,77 TL
Ankara: 47,40 TL
İzmir: 47,74 TL
MOTORİN
İstanbul: 45,50 TL
Ankara: 46,32 TL
İzmir: 46,65 TL
GÜNCEL FİYATLAR
13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,29 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,93 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,27 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL