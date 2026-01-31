Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Küresel petrol piyasasında ABD– İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde peş peşe zam beklentisi oluşurken, motorin fiyatının 60 lira sınırını aşması öngörülüyor.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol piyasasında artan jeopolitik riskler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırması, iç piyasada yeni zam beklentilerini gündeme taşıdı.

BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren motorinin litresine 2,50 TL, otogazın litresine ise yaklaşık 70 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Söz konusu artışların hayata geçmesi halinde motorin fiyatı birçok şehirde 60 lira barajını aşacak.