Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim petrol fiyatlarını da etkiliyor. Çarşamba gününden itibaren motorinin litresine 2,50 TL, otogazın litresine ise yaklaşık 70 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Bu artışlar sonrası, motorin fiyatı birçok şehirde 60 lira barajını aşacak.

Küresel petrol piyasasında ABD– İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde peş peşe zam beklentisi oluşurken, motorin fiyatının 60 lira sınırını aşması öngörülüyor.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol piyasasında artan jeopolitik riskler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırması, iç piyasada yeni zam beklentilerini gündeme taşıdı.

BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren motorinin litresine 2,50 TL, otogazın litresine ise yaklaşık 70 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Söz konusu artışların hayata geçmesi halinde motorin fiyatı birçok şehirde 60 lira barajını aşacak.

Bu haber gerçekten can sıkıcı. Zaten belimiz bükülmüşken akaryakıta gelecek bu "üçlü zam" haberi tam anlamıyla kontak kapattırır. Depoyu doldurmak artık lüks değil, resmen yatırım haline geldi. Akaryakıta gelen her kuruş zam, iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artması demek. Nakliye maliyetleri yükseldikçe mutfaktaki yangın daha da büyüyecek. Bu gidişle arabalar kapıda süs niyetine yatacak gibi görünüyor.

Bize hiç bir güç anahtar bırakamaz gelen girmiş geçen girmiş 2.5 TL yi hissetmeyiz bile. Şöyle baba gibi bir anda 20 TL zam yapacaklar ki hissedelim.

