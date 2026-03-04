Haberler

Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu

Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu Haber Videosunu İzle
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken Türkiye'de akaryakıtta zam baskısı arttı; eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasıyla benzin, motorin ve LPG'de belirli fiyat seviyelerine kadar zam yapılmaması planlanıyor.

  • Eşel mobil sisteminde benzin için 14,8277 TL, motorin için 13,9006 TL ve LPG için 11,3830 TL'lik ÖTV tutarı bulunuyor.
  • Benzinin litre fiyatı 73,22 TL'ye, motorinin 75,48 TL'ye ve LPG'nin 41,67 TL'ye ulaşana kadar zam yapılmayacağı belirtiliyor.
  • Eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurundaki artış ve maliyet baskısı nedeniyle kaldırılmıştı.

Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, küresel piyasalardaki hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Körfez bölgesinde yaşanan çatışmalar petrol piyasasında dalgalanmaya neden oldu.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve bazı petrol tankerlerinin Basra Körfezi'ne giriş yapamaması petrol fiyatlarını artırdı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentileri gündeme geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ GÜNDEMDE

Bugün yürürlüğe girmesi beklenen 6,69 TL'lik motorin zammının, eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınacağı beklentisi nedeniyle ertelendiği belirtildi. Bu sistemde akaryakıta gelen zamların belirli bir kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşülerek fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıması sınırlandırılıyor.

PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Eşel mobil uygulamasında benzin için 14,8277 TL, motorin için 13,9006 TL ve LPG için 11,3830 TL'lik ÖTV tutarı bulunuyor. Zamların bu limitlere kadar olan kısmı vergi indirimiyle karşılanırken, ÖTV tavanına ulaşıldığında artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu kapsamda benzinin litre fiyatı 73,22 TL'ye, motorinin 75,48 TL'ye ve LPG'nin 41,67 TL'ye ulaşana kadar zam yapılmayacağı ifade ediliyor.

2021'DE KALDIRILMIŞTI

Eşel mobil sistemi Türkiye'de daha önce uygulanmış, ancak 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurundaki artış ve maliyet baskısı nedeniyle kaldırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü

Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Asıl hedef o ülkeydi
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum

Madde 5'i tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

Tam 1 yıl bekledi! İntikamını fena aldı
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz

İran'la ilgili en kötü senaryoya ABD'den endişeleri artıracak açıklama
İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran'ın savaş adımı Çin'i fena vurdu! Dünyayı şoke eden karar