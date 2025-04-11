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Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu

Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu
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Akaryakıt zammını jet hızıyla pompaya yansıtan istasyonlar, sıra indirime gelince 'sistem arızası' bahanesiyle yakıt satışını geciktiriyor. Tüketici Hakları Dernekleri ise hiçbir akaryakıt istasyonunun "sistem arızası" veya "depoda yakıt kalmadı" gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında art arda indirimler yaşanırken, tüketicilerden gelen tepkiler de artıyor. Zamların "anında" tabelalara yansıtıldığını, ancak indirimlerin "gecikmeli" uygulandığını belirten vatandaşlar, bazı akaryakıt istasyonlarının "sistem arızası" bahanesiyle indirim dönemlerinde satış yapmadığını iddia ediyor.

TABELAYA GEÇ YANSITIYORLAR

Örneğin, 25-26 Mart tarihinde hem benzin hem de mazota zam geldiğinde, bazı akaryakıt istasyonları resmi açıklamayı beklemeden tabela değişikliğine giderken, dün ve önceki günkü gelen indirimleri tabelaya yansıtmakta ayak sürüdüğü belirtiliyor.

VATANDAŞ BU DURUMA TEPKİLİ

Tüketiciler duruma sosyal medyadan isyan ederek "Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de'yakıt kalmadı' cevabı ile karşılaşıyoruz" gibi paylaşımlarda bulunup yaşanan durumu eleştiriyor.

YETKİLİLER UYARDI: YAPTIKLARI YASAL DEĞİL

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Tüketici Hakları Dernekleri, hiçbir akaryakıt istasyonunun "sistem arızası" veya "depoda yakıt kalmadı" gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor. Özellikle indirim ya da zam dönemlerinde bu tür uygulamalara rastlandığını belirten yetkililer, tüketicilerin kanıt fotoğraflarıyla şikâyet oluşturmasını ve EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) süreci sıkı takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketici Derneklerinden yapılan açıklamalarda "Zam ya da indirim öncesi akaryakıt satışını durdurmak yasal değil. Tüketicilerin indirimden yararlanma hakları gasp edilemez" açıklamalarında bulunuyor.

İşte ay ay akaryakıt fiyatlarındaki değişim;

Akaryakıt istasyonlarında 'indirim' oyunu! Vatandaş duruma isyan etti

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

akape polotikaları bir zamanlar bizans oyunları gibi

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Haber YorumlarıSencer:

Devlet artık el atmalı benzin istasyonları marketleri olsun depo dolum alanları olsun tam bir fahiş fiyat bide yakıt vermiyor indirim olunca

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