Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! İşte güncel tabela fiyatları
Güncelleme:
Motorin fiyatlarına beklenen indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 70 kuruşluk düşüş pompaya yansıdı. Peki, 7 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında bir süredir beklenen indirim nihayet gerçekleşti. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle, motorin grubunda gece yarısı itibarıyla litre başına 1 lira 70 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim, sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Gözler şimdi benzin fiyatlarına çevrilmişken, 7 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte büyük şehirlerdeki yeni benzin ve motorin fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
Haberler.com
500

