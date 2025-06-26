Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesin ardından benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 3 kuruş indirim pompaya yansıdı. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim oldu.
İsrail- İran arasında ateşkesin sağlanması ile birlikte düşen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Geçen ay 60 doların altını gören petrol fiyatları, 79 dolara kadar yükselmişti. İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı savaşla yükselişe geçen petrol fiyatları, önceki gün başlayan ateşkesle birlikte savaş öncesi seviyelere geri çekildi.
İNDİRİM POMPA YANSIDI
Petroldeki geri çekilme sonrası benzinde 2.67, motorinde ise 4.03 TL indirim yapıldı. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim oldu.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara:
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir:
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL