Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artış oranı yüzde 6 olarak belirlendi. ÖTV düzenlemesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin ve motorine bir zam daha geleceğini gündeme getirdi. Hafta sonu benzin ve motorin fiyatına zam yok. Ama benzinin litre fiyatına 7 Ocak Salı gününden itibaren 1,27 TL zam bekleniyor.
Akaryakıta yılın ilk zammı geliyor. Yüzde 6'lık ÖTV zammının yanı sıra benzine zam bekleniyor. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren zam öncesi akaryakıt fiyatları merak edilmeye başlandı.
1 Ocak'ta yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansıtılmıştı. Bu zammın ardından yeni bir zammın daha kapısı çalındı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilerken araç sahipleri kaç lira zam geldiğini merak etmeye başladı. Peki kaç lira zam geldi.
Benzine beklenen zammın 7 Ocak Salı günü geçerli olması bekleniyor. Foreks'in haberine göre, benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.
Ayrıca, motorin grubunda da herhangi bir fiyat değişikliğinin yaşanması beklenmiyor. Peki şu anda akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,75 TL
LPG litre fiyatı: 26,41 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 43,88 TL
Motorin litre fiyatı: 44,65 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44,44 TL
Motorin litre fiyatı: 44,30 TL
LPG litre fiyatı: 26,42 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 44,89 TL
Motorin litre fiyatı: 45,79 TL
LPG litre fiyatı: 26,32 TL