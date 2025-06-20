Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

İsrail- İran savaşından en çok enerji fiyatları etkilendi. İsrail'in İran'ın sahalarını vurması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma endişesi ile savaşın seyri de ekonomik olarak bütün dünyayı zorluyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMI

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da savaşın etkisiyle art arda zamlar almaya devam ediyor. Bu gece yarısı benzin ve motorine Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR

21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 TL kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 54 LİRA 55 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 54 lira 55 kuruştan, benzinin litresi ise 51 lira 48 kuruştan satılacak.