AK Partili Mehmet Metiner'den partisine uyarı: İktidarımızı götürürse ekonomi götürür

Ak Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın "Ekonomideki bu durum seçmeni ve siyasi tercihini nasıl etkiler?" sorusunu yanıtlayan Metiner, "Çok büyük ölçüde etkiler. Zaten AK Parti hükümetimizin en büyük muhalifi, ana muhalefet partisi bugün ekonomidir. Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür" diye konuştu.

"6 DEĞİL 16 PARTİ DİZİLSİN İKTİDARI ALAŞAĞI EDEMEZ"

Açıklamalarının devamında Metiner, "Onun dışında 6 parti değil 16 parti yan yana dizilsin Erdoğan'ı da AK Parti iktidarını da alaşağı edemez. Onun için bizim ne yapıp edip ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KENDİ KENDİNE YETEBİLEN ÜLKE YOK"

Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin de konuşan Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kendi kendine yetebilen hiçbir ülke yok yoktur, hiçbir konuda... Biz öyle bir tablo çiziyoruz ki; dışarıdan hiçbir şey ithal etmeyeceğiz. Her şeyi içeride kendimiz üreteceğiz. Kendimiz tüketeceğiz, ihracat da yapmayacağız.

İthal ettiğimiz öyle ürünler var ki; kendi içimiz işleyip dışarıya da ihraç ediyoruz. Bir liraya aldığımız şey 3 liraya ihraç ettiğimiz bir ürüne dönüşüyor. Şimdi bu ekonomistlerin, tarımı en iyi bilen insanların konuşabileceği konular. Bunu iyi bilen gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz yok mu? Var.

"O ZAMAN DÜNYADAKİ İNSANLARIN BİRBİRLERİNE İHTİYAÇLARI OLMAZ"

Şu an Google'a bakıp da; şu kadar ton arpayı biz ithal ediyoruz, bu kadar üretiyoruz. Aslında ithal ettiğimiz arpayı da bizim burada üretmemiz lazım. Soğanı da, patatesi de burada... O zaman dünyadaki insanların birbirlerini hiçbir şekilde ihtiyaçları olmaz ki yani. O zaman ithal, ihracat olmaz. Herkes kendine yetecek, her şeyi kendi ülkesinde üretsin ve türetsin kimse hiçbir yerden bir şey ithal etmesin. Tarım politikalarımızın eleştirilecek yanları yok mu? Fazlası ile var. Ayrıntılara girmeden söylüyorum. Çünkü bu konuda görüşlerine itibar ettiğim arkadaşlarım var."