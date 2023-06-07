Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: Beklenti mutlaka karşılanacaktır

Ekonomi Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Akbaşoğlu, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni Kabine'yle yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah bayram öncesi ödeyeceğiz.Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insan gelişmeleri dikkatle takip ederken HaberTürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir." dedi.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak. Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Muhammet Emin Akbaşoğlu Asgari Ücret AK Parti Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

mehmet ali:

dolar ve euronun rekorlar kırdığı gün maaş zammı haberlerini piyasaya sür ki halk dişini sıkmaya çalışsın ve sabredeyim zam gelecek diye oyalansın

Cevap Yaz819Yayından Kaldır
Hayri :

Ya her gun her gun bu muhabbetler baydı artık yuzde 40-45 artış oacak o arada zamlar yağmur gibi geliyor daha da gelecek aynı tas aynı hamam yani sonuçta, yine sıfır silinecek çünkü bir bardak çay 100 lira olacak mesela 1 santim uzayan varsa allah için söylesin bu sistem de-ğiş-meeez

Cevap Yaz410Yayından Kaldır
Mehmet Sekerci:

Belediye çalışanlarıni siz görmezden gelin bakalım göreceksiniz seçimler de

Cevap Yaz30Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title