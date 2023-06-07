AK Partili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: Beklenti mutlaka karşılanacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Akbaşoğlu, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni Kabine'yle yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah bayram öncesi ödeyeceğiz.Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." ifadelerini kullandı.

"İLK İŞİMİZ OLACAK"

Milyonlarca insan gelişmeleri dikkatle takip ederken HaberTürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir." dedi.

"MEMUR MAAŞLARINA DA YANSIYACAK"

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak. Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

"HAZİRAN ENFLASYON ORANININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

"İNSANLARIMIZIN BEKLENTİSİ MUTLAKA KARŞILANACAKTIR"

Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."