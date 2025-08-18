AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'ndan belediye personelini mest eden hamle

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen kaynakları ilk olarak personellere kullandıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

EN DÜŞÜK AYLIK 40 BİN TL OLDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL'ye yükseltilerek çalışanların refah seviyesinin artırılması hedeflendi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ..."

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kaynak öncelikle personeller için kullanılırken, Başkan Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.