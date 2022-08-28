AK Parti, sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenler için ikna ekipleri kurdu! Ekonomide atılacak adımları anlatacaklar

2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları sürdüren AK Parti'de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak 'Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen' üzerinde yoğunlaşacak.

"SANDIĞA GİTMEYİ DÜŞÜNMEYEN SEÇMENLERİN SAYISI ARTTI"

AK Parti yönetiminin sahada yaptığı gözlemlerde, büyük bölümü kendi seçmenleri olmak üzere, öncekilere oranla, önümüzdeki seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığı tespit edildi.

"HAYAT PAHALILIĞI NEDENİYLE AK PARTİ'YE UZAK DURAN BİR KİTLE VAR"

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kaynakları "AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti'ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu. Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz. Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hedefimiz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır" dedi. Bu durumdaki seçmenleri tek tek analiz ettiklerini belirten parti kurmayları "Hangi seçmen bize küsmüş, kızmış? Hangi seçmen grubunda tıkanıklık var? Tüm bunları tespit edip, gereğini yapıyoruz" diye konuştu.