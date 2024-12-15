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AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir

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3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşecek. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına düşmeyeceği konuşulurken, artıştan etkilenecek emekli sayısına göre rakamın 14 bin 500'e kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşı ve asgari ücret azalan alım gücünün etkisiyle yılın ikinci yarısında beri milyonlarca emekçi ve emeklinin kanayan yarası oluyor. Gündemde iktidar kulislerine yansıyan rakamlar beklentileri karşılamaktan uzak görünüyor.

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ak Parti'nin ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışma ile en düşük emekli aylığında yapılacak artış, alternatifli olarak masada yer alacak. Yapılacak artışın 'Bütçeye maliyeti, kaç emekliyi kapsayacağı' gibi başlıklarda bir etki analizi çıkarılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı aylık enflasyon oranı referans alınarak belirleniyor.

Bu doğrultuda emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı bekleniyor. Fakat kök maaşı 10 bin 700 lira ve altına olanlar, ayrı bir düzenleme yapılmazsa, bu zamma rağmen yine 12 bin 500 lira olarak devam edecek. AK Parti kaynakları ise en düşük emekli aylığının artırılacağını söyleyerek "Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500'e; 7.400 lira olanın da maaşı 12 bin 500'e tamamlanıyor.

"ASGARİ ÜCRETE BAKACAĞIZ"

O sebeple öncelikle asgari ücret ne kadar artacak ona bakacağız, ardından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zamlar belli olacak. Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak'tan sonra karar verilecek. Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"EN FAZLA 14.500"

AK Parti kulislerinde ve hükûmette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına olmaması. Aynı zamanda artıştan etkilenecek emekli sayısına göre bu rakamın 14 bin 500'e kadar çıkabileceği aktarılıyor.

12.500 ÜZERİNDEN ARTIŞ İHTİMALİ

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına ilişkin öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7.400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, altı aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıKara_kalem:

YATACAK YERİNİZ YOK YILLADIR KÖK MAAŞI EN DÜŞÜK MAAŞTAN YÜKSEK OLANLARA NEDEN ZAM YOK BEN NEDEN HAZİNE DESTEĞİ ALMIYORUM BEN MAAŞ 13.780 TL GELECEK ZAM İLE 15.791 TL OLACAK 7400 VE 12.450 KÖK MAAŞ ALAN 14.500 OLACAK NEDEN PRİM VE GÜN SAYISI YÜKSEK OLANLAR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AYNISINI ALIYOR ADALET BUMU ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN HER ŞEYİNİZ ADALETSİZLİK

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Haber YorumlarıÖmer Mahti:

Vallahi çok o 500 zü geri alın

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

hele bir secim gelsin emekliyi mahvetiniz ac yasiyor yaziklar olsun

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

la 2 bin tl cok para si, 2 bin verirseniz ekonomi batar sonra

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

En düşük emekli aylığı 13 bin 500 liranın altına düşmeyeceği kesinmiş...Bunu müjde verir gibi dalga gecer gibi söylüyorlar...Yahu 15 bin 16 bin 17 bin liraları insanlar beklerken bunlar 13 bin 500 deyip emekli ile maşşak mı geçiyorlar

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Yazıklar olsun

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Haber YorumlarıYıldırım Uzunpınar:

Bence boşuna veriyor zaten versede vermesede oy veriyorlar.bu ülkede fakir fakirliğini bilse fakir kalmazdı zaten zenginşn birtanesi akp ye oy vermiyor ne asgari ücretli nede emekli bu zamı haketmiyor.bi tutturmuşlar vatan vatan diye milleti uyutuyorlar din üzerinden siyasette olunca tam kıvamında oluyor kandırmak

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

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Haber YorumlarıEmre null:

Serbest piyasa kalkmadikca ulke duzelmez marketler asgarinucret artacak haberini alınca 10ar 20 şer lira zam yaptılar 30 lu yumurta 125 telden suan 144 civarı bimde falan serbest piyasa devletin itibarına da zarar veriyor çünkü artırılan maaslari karşılamak için ordan ki burdan kış yeni vergiler vergi avı faln sanki devlet gariban fakir muhtacmis gibi gösteriyor. Boyle bir algı olusuyor devlet suanki fiyatlari sabitleyip özellikle et yag seker kira gibi temel ihtiyaçların fiyatlarini sonra bu fiyatlara uygun bir asgari ucretj belirleyecek ve asgari ücret de fiyatlar da hep sabit kalacak boylece ikide bir asgari ucret için ugrasmayacak çözüm bu

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Haber YorumlarıMurat Kara:

mustehak

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