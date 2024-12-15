AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir

Emekli maaşı ve asgari ücret azalan alım gücünün etkisiyle yılın ikinci yarısında beri milyonlarca emekçi ve emeklinin kanayan yarası oluyor. Gündemde iktidar kulislerine yansıyan rakamlar beklentileri karşılamaktan uzak görünüyor.

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ak Parti'nin ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışma ile en düşük emekli aylığında yapılacak artış, alternatifli olarak masada yer alacak. Yapılacak artışın 'Bütçeye maliyeti, kaç emekliyi kapsayacağı' gibi başlıklarda bir etki analizi çıkarılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı aylık enflasyon oranı referans alınarak belirleniyor.

Bu doğrultuda emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı bekleniyor. Fakat kök maaşı 10 bin 700 lira ve altına olanlar, ayrı bir düzenleme yapılmazsa, bu zamma rağmen yine 12 bin 500 lira olarak devam edecek. AK Parti kaynakları ise en düşük emekli aylığının artırılacağını söyleyerek "Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500'e; 7.400 lira olanın da maaşı 12 bin 500'e tamamlanıyor.

"ASGARİ ÜCRETE BAKACAĞIZ"

O sebeple öncelikle asgari ücret ne kadar artacak ona bakacağız, ardından 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zamlar belli olacak. Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak'tan sonra karar verilecek. Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"EN FAZLA 14.500"

AK Parti kulislerinde ve hükûmette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına olmaması. Aynı zamanda artıştan etkilenecek emekli sayısına göre bu rakamın 14 bin 500'e kadar çıkabileceği aktarılıyor.

12.500 ÜZERİNDEN ARTIŞ İHTİMALİ

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına ilişkin öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7.400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, altı aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.