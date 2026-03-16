AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri Şeker'in 31. Çiftçi Meclisi'ne katıldı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker'in 31. Çiftçi Meclisi'ne katıldı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Çiftçi Meclisi'nde yaptığı konuşmada, pancar çiftçisinin hakkını korumak için yıllardır mücadele ettiğini ifade etti.

Kayseri Şeker'in gerçek sahibinin çiftçiler olduğunu vurgulayan Elitaş, "Bu fabrikanın 31 bin ortağı var ve her biri bu fabrikanın sahibidir. Çiftçilerimiz sadece üretmekle kalmamalı, aynı zamanda fabrikalarına da sahip çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır şeker sektörünün takipçisi olduklarını belirten Elitaş, çiftçi ile şeker sektörünün sorun ve beklentilerinin çözümü noktasında en üst seviyede çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise çiftçilerin artık şeker pancarı sektörüne daha bilinçli yaklaştığını ifade etti.

Toprakların gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılması gerektiğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Bu topraklar bize emanet. Toprakların hastalanmasına izin veremeyiz. Nevşehir'de patates üretiminde yaşanan sıkıntıların sebebi münavebeye (ekim nöbeti) uyulmamasıdır. Eskiden çiftçilerimiz kendi meramlarını anlatmakta çekingen davranıyordu. Bugün ise şeker pancarının Türkiye tarımı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu bilinçten dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

Akay, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğu için vahşi ve salma sulamanın terk edilerek damla sulama sistemlerine geçilmesinin zorunluluk haline geldiğini aktardı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Mahkemeden Eray Yazgan için karar çıktı!
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü

Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj hayrete düşürdü
Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi

Liverpool'da Galatasaray maçına saatler kala Alisson gelişmesi
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Mahkemeden Eray Yazgan için karar çıktı!
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...