AK Parti, Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanının kadroya alınmasını değerlendirecek - Haberler

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AK Parti, Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanının kadroya alınmasını değerlendirecek

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 560 bin sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması konusunun ele alınacağını duyurdu. Akbaşoğlu, belediyeler ve bakanlıklar dahil bütün sözleşmeli personelin kadro haklarına dair düzenlemenin Ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Kamu kurumlarındaki on binlerce sözleşmeli personeli heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin merakla beklediği 'kadro' konusunda açıklama yaparak kritik tarihi verdi.

EKİM AYINDA ELE ALINACAK

Akbaşoğlu, 560 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunda, "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

BAKAN BİLGİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Arda Sezen :

Bu haberi okuyan sözleşmeli memurlar burda mısınız, sizi bu zamana kadar kadroya geçirmeyip , seçim dönemi kadro üzerinizden oy kazanmaya çalışanlara adam gibi karşılık verin

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TANER YILDIZ:

kit kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan bütün taşeron işçilerde kadro bekliyor

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Murat Kasımoğlu:

Yıllarca okuyup sonrasında sınavlara girip, akabinde mülakatlara giripte çekirdek çitler gibi harcananların ne günahı vardı acaba.

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