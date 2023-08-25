AK Parti'den maaşlarında artış bekleyen emeklileri heyecanlandıran açıklama: Beklentiyi karşılayacağız

Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi beklerken AK Parti'den milyonları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Emeklilerle ilgili bir rapor hazırlandığını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bütçe dengesini bozmadan beklentiyi karşılayacak bir artış yapacağız" dedi. Zammın ekim ayına yetişip yetişmeyeceği konusunda da konuşan Güler, "Bu ekim olur, kasım olur, aralık başı mı olur? Çalışma neticelendikten sonra ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümet, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin geçim sıkıntısı şikayetleri artınca harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma başlatılırken, Ak Parti'den konu hakkında bir açıklama geldi. Emeklilerle ilgili bir rapor hazırlandığını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe dengesinin bozulmadan beklentinin karşılanacağını söyledi.

"EMEKLİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI"

CNN Türk canlı yayınında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili konuşan Güler, "MYK üyelerimiz Bakanlarımız şu anda illerimizde şehir buluşmaları kapsamında ziyaretler yapıyorlar. Ben de Erzincan'da Aydın'da ziyaretlerde bulundum. Emeklilerimizle bir araya geldik. Temmuz ayında yapmış olduğumuz enflasyon farkı ve ek ilave zam noktasında emeklilerimizin beklenildiği kadar karşılık bulmadığını gördük. Bu zam yeterli değil bizim şu an karşılaştığımız hayat pahalılığı noktasında ücretlerin artırılması ve ilave zam noktasında beklentileri ifade ettiler. Biz Cumhurbaşkanına arz ediyoruz. Titiz bir çalışma yürütmemiz gerekiyor." dedi.

"BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK BİR ARTIŞ YAPMAMIZ GEREK"

Güler sözlerine şöyle devam etti: "Bütçe dengelerini bozmadan gerek çalışanların gerekse emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında çalışmayı Çalışma Bakanlığımız devam ettiriyor. Bütçe dengesini bozmadan, fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyon hedefimiz bizim birkaç yıl içinde tek haneli rakamlar inmek. Bunu da bozmadan, ayrıca bizim en büyük parasal manada ihtiyaç duyduğumuz felaket yaşadık. 6 Şubat depremleri ile beraber 11 ilimizde hasara uğrayan şehir hayatımız var. Bütçeden ayırdığımız rakam 765 milyar TL, seneye başka rakamlar ayrılacak. Toplamda 104 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıyayız. Bunu hem ödeyeceğiz hem çalışanlarımızın, emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında beklentiyi karşılayacak bir artışı da yapmamız gerekiyor.

ZAM EKİM AYINA YETİŞİR Mİ?

Ekim ayı içerisinde bir şey demek mümkün değil, o zamana yetişir mi? Bütçe imkanlarında ödenebilecek bir imkan doğar mı? Neticeler ortaya çıkmadan bir şey diyemez. İnşallah ekimde, kasımda çıksın. Bu ekim olur, kasım olur, aralık başı mı olur? Çalışma neticelendikten sonra ortaya çıkacaktır."