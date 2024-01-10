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AK Parti'den işçi ve Bağ-Kur emeklisine ek zam açıklaması: Oransal artışla iyileştirilecek

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İşçi ve Bağ-kur emeklilerine ilave zam olup olmayacağını merak konusu olurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya açıklık getirdi. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıklayarak, "Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Güler, "Yasal düzenleme ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz." dedi.

AK Parti'den işçi ve Bağ-Kur emeklisine ek zam açıklaması

Asgari ücrete yapılan zammın ardından memur ve memur emeklisine de yüzde 50 zam yapılmıştı. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise yüzde 37,5'te kalmıştı. Milyonların beklediği yeni zam haberine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den yeni açıklama geldi.

AK Parti'den işçi ve Bağ-Kur emeklisine ek zam açıklamasıAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

"EMEKLİ AYLIKLARI ORANSAL ARTIŞLA İYİLEŞTİRİLECEK"

Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılması planlanan ilave zamma ilişkin, "Yasal düzenleme ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den işçi ve Bağ-Kur emeklisine ek zam açıklaması

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

AK Partili Güler, söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak ise, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Abdullah Güler AK Parti Zam Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (7)

Vatandaş:

Ölme emekli. Baharda taze otlar yeşerecek.

Yanıtla538
no NAME:

yıllardır klasik sey ölümü göster sıtmaya razı et... sn cumhurbaskanımızın alicenaplıgı teveccuhu ve yuksek musadesıyle ile emeklıye 500-1000 tl daha atesler. allah razı olsun bizi hep düsünür.. en düşük memura 11 500 zam emeklıye 2500.. cok hakkı gecıyor bıze cokk..2500 tl ye ye bitmez

Yanıtla424
Vscorpion:

Bu da yalan çıkmaz inşallah, en düşü emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmeli , adı üzerinde ASGARİ ücret , bunu altında ücretel geçinmek ???

Yanıtla125
H.EvreN Durmaz:

15 yıl çalış emekli ol sonra asgari ücret al öylemi 30 sene yok öyle yağma senin emekli maaşını ödemek için ben daha fazla çalışmak zorunda değilim nokta.

136
bekir yapici:

SECIMLER OLMASA HALIMIZ DUMAN MART NISANDA DURUM NE OLUR ISTE O MECHUL.

Yanıtla412
recep kaya:

EMEKLİ ÜCRETİ 500 DOLARA EŞİTLENMELİ ACLIK SINIRI 500 DOLAR LAN BİR DÜNYA

Yanıtla58
Osman Tokgonul:

Şimdi 500 , veya 1000 tl bahşederlerse bu parayı da temmuzda geri keserler . Yani temmuzda : Kökünüz şuydu ,size bunu verdik şimdi onu kesiyoruz da diyebilirler .

Yanıtla110
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