AJet, Şam'a İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suriye'nin Şam kentine ilk seferini düzenledi. Uçuş öncesinde özel bir tören gerçekleştirildi.
AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi.
Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.
Törenin ardından VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi