AJet, İzmir-KKTC Uçuşlarını Başlatıyor

AJet'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'den KKTC'ye 26 Ekim'de başlayacak ve haftanın her günü yapılacak uçuşların 1000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu duyuruldu.