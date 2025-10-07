Haberler

AJet, İzmir-KKTC Uçuşlarını Başlatıyor

AJet, 26 Ekim'den itibaren İzmir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuş seferlerine başlayacağını duyurdu. Haftanın her günü yapılacak uçuşların fiyatları 1000 liradan başlayacak.

AJet, İzmir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşların 26 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

AJet'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'den KKTC'ye 26 Ekim'de başlayacak ve haftanın her günü yapılacak uçuşların 1000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu duyuruldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
