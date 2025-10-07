AJet, İzmir-KKTC Uçuşlarını Başlatıyor
AJet, 26 Ekim'den itibaren İzmir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuş seferlerine başlayacağını duyurdu. Haftanın her günü yapılacak uçuşların fiyatları 1000 liradan başlayacak.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi