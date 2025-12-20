'AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'

TÜRK Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in 2025 yılı performansını değerlendirdi ve geleceğe yönelik hedefleri ile misyonunu anlattı. Bolat, havacılıkta OTP (On Time Performance) olarak adlandırılan 'Zamanında Kalkış Performansını' yüksek tuttuğunun altını çizerek "AJet'in, 2025 yılında zamanında kalkış performansını yüzde 80'dir. Bu oran, Eurocontrol bölgesinde yüzde 69'dur" dedi.

AJet Genel Müdürlük binasında gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Bolat, AJet'in gençleşen ve büyüyen filosu, zamanında kalkış performansı ve sağlık turizmine katkı sağlayacağı projeleri paylaştı. Bolat, AJet'in IOSA sertifikası aldığını ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyelik sürecinin resmen başladığını açıkladı.

AJet'in 2025 yılı faaliyetlerini ve geleceğe yönelik hedeflerinin değerlendirildiği basın buluşmasına AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve AJet yöneticileri de katıldı. Ahmet Bolat, toplantıda yaptığı sunumda Türkiye'nin hızla büyüyen sağlık turizmi alanına hava yolu olarak, katkı sağlamak için çalışma yaptıklarına dikkati çekti.

Ahmet Bolat, özellikle diş ve göz tedavisi için Türkiye'yi tercih eden yabancı hastalara odaklanan projeler geliştirdiklerini belirterek "Türkiye'yi bu alanda bir marka haline getirmek istiyoruz" dedi.

AJet'in yapacağı iş birlikleriyle; tedavi için Türkiye'ye gelecek yabancı yolculara paket programlar sunulacağını ifade eden Bolat, "Türkiye'de uluslararası akreditasyona sahip 44 hastane bulunuyor. Bunların 13'ü İstanbul Anadolu Yakası'nda, 5'i Ankara'da yer alıyor. Ayrıca ülkemizde Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi 2.000 sağlık kuruluşu ve 500 diş kliniği faaliyet gösteriyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen yolcular diş ve göz tedavilerini bu hastanelerde olacak, aynı zamanda tatil yapacak ve ardından ülkelerine dönecekler. Biz bu süreçte yalnızca yolcu taşımayacağız sağlık turizmine güçlü bir hava köprüsü kurarak katkı sunacağız. Bu alanda yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar gelirin üzerine 1,5 milyar dolar daha koymak istiyoruz" dedi.

Ahmet Bolat, AJet'in, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarıyla, havacılıkta OTP (On Time Performance) olarak adlandırılan 'Zamanında Kalkış Performansını' yüksek tuttuğunun altını çizdi. Bolat, AJet'in, 2025 yılında zamanında kalkış performansının yüzde 80 olduğunu açıkladı. Bu oranın, Eurocontrol bölgesinde yüzde 69 olduğunu belirten Bolat, özellikle yolcu memnuniyeti açısından zamanında kalkış oranına önem verdiklerini ifade etti.

Ahmet Bolat, "Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak, çalışmalarınızın odağını oluşturuyor. Tıpkı iç hatlarda olduğu gibi dış hat uçuşlarında da ocak ayı itibarıyla bardakla verilecek su hizmetinden ücret almayacak" diye konuştu.

'2026'DA AJET FİLOSUNUN YÜZDE 76'SI YENİ NESİL UÇAKLARDAN OLUŞACAK'

Bolat, toplantıda AJet'in büyüyen ve güçlenen filosuna vurgu yaptı. AJet'i yeni nesil uçaklarla, çevreci ve sürdürülebilir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, 2026 yılında uçak sayısının 107'ye çıkacağını ve böylece filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşacağını söyledi. Yeni nesil uçakların yakıt verimliliği ve çevresel etkiler açısından AJet'in uzun vadeli vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade eden Bolat, AJet'in 2027 yılında yüzde 82'si yeni nesil 125 uçakla, 2033'te ise tamamen yeni nesil 200 uçakla operasyonlarını sürdüreceğini dile getirdi.

'AJET'İN IATA'YA ÜYELİK SÜRECİ RESMEN BAŞLADI'

Ahmet Bolat toplantıda önemli bir gelişmeyi de duyurdu. Bolat, uçuş emniyetini tüm operasyonlarının merkezine alan AJet'in, henüz ikinci yılını doldurmadan IOSA (IATA Operational Safety Audit) denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldığını açıkladı.

Bolat, "Hazırlık süreci ve denetimde gösterilen yüksek performans, AJet'imizin güçlü emniyet ve güvenlik kültürünü bir kez daha ortaya koydu. IOSA sertifikasını almasıyla AJet'in Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyelik süreci resmen başladı" dedi.

IOSA Sertifikası, IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a törenle verildi.

AJET 2026'DA 23 YENİ DIŞ HAT AÇACAK

AJet'in 2025 yılında 20 yeni dış hat açtığını söyleyen Bolat, 2026 yılında İstanbul'dan 15, Ankara'dan 8 hat olmak üzere 23 yeni dış hat açarak uçuş ağını genişleteceğini açıkladı. Ahmet Bolat "AJet, hali hazırda 34 ülkede 59 dış hat ve 41 iç hat olmak üzere 100 noktaya uçuyor. 2026 yılında 37 ülkede 108 noktaya, 2033 yılında 56 ülkede 199 noktaya sefer düzenleyecek" diye konuştu.

Bolat, operasyonlarını Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı olmak üzere iki ana merkezden yürüten AJet'in, 2026 yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı'nın üçüncü merkezi olacağını, Bodrum'dan yurt dışı ve yurt içinde toplam 23 noktaya direkt uçacağını belirtti.

YENİ FAST TRACK VE CIP ALANI YAKINDA

Bolat, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışmaları süren yeni Fast Track ve CIP alanıyla ilgili de açıklama yaptı. Bolat, "Yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda hızlı geçiş sağlamak için mevcut CIP salonunun yanında yeni bir alan oluşturuyoruz. Bu alanın yaz ortasında açılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu hizmetin lansman fiyatı ise yaklaşık 30 dolar olacak" dedi.