Airbus, Çin'deki Ortaklarının Desteği Olmadan Üretim Artışını Gerçekleştiremez

Airbus'ın operasyon direktörü Alberto Gutierrez, Çin'deki ortaklarının desteği olmadan büyük üretim artışını gerçekleştiremeyeceklerini belirtti. Gutierrez, Çin'in başarılarının farkına vararak, Çin pazarında istikrarlı bir oyuncu olmak istediklerini söyledi.

TİANJİN, 13 Eylül (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın operasyon direktörü (COO) Alberto Gutierrez, şirketin gelecek yıllarda büyük üretim artışı planını Çin'deki ortaklarının desteği olmadan hayata geçiremeyeceğini belirtti.

Kısa süre önce Tianjin kentini ziyaretinde Xinhua ile söyleşi yapan Gutierrez, "Çin'e yaptığım ziyaret beni etkiledi ve bana ilham verdi. Çin'in altyapı, bağlanabilirlik, iş dünyası ve kalkınma alanlarındaki başarılarının tam anlamıyla bilincine vardım" dedi.

COO, "Tüm bunları ekibimin verdiği brifingler veya masamdaki raporlardan öğrenmek başka, Çin'in kaydettiği inanılmaz ilerlemeye ilk elden tanık olmak başka. Burada gözlemlediğim kabiliyet düzeyi, yatırımcıları cezbetmenin ötesine geçerek umut dolu bir gelecek vaat ediyor" diye konuştu.

Airbus'ın verilerine göre, şirketin Çin'de yaklaşık 200 tedarikçisi bulunuyor. Airbus ile Çin havacılık sektörü arasındaki endüstriyel işbirliğinin toplam değeri ise 2020 yılında yaklaşık 1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Günümüzde Airbus ve Çinli ortakları arasındaki işbirliği; büyük parçaların tedariki, üretimi ve montajı, uçakların son montajı ve teslimatı, uçakların faaliyetlerine ilişkin destek, havacılık hizmet işbirliği ve eski uçakların geri dönüşüm süreci de dahil olmak üzere bütün endüstriyel zinciri kapsıyor.

Öte yandan Airbus, 2042 yılına kadar dünya genelinde 40.000'i aşkın yeni uçağa ihtiyaç duyulacağı ve bunun 9.000'den fazlasının Çin'e gideceği yönündeki küresel pazar tahminini açıkladı. COO, "Bu bize Çin'in doğru yer olduğu konusunda güven veriyor. Çin pazarında mümkün olduğunca istikrarlı bir oyuncu olarak kalmak istiyoruz" dedi.

Airbus, Tianjin'de 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi beklenen ikinci bir son montaj hattı daha açarak, A320 ailesine ait uçaklar için son montaj kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

Airbus'a göre şirket, 2025 sonu itibarıyla ikisi Tianjin'de olmak üzere, A320 ailesine ait uçaklar için dünya genelinde 10 adet son montaj hattına sahip olacak.

Gutierrez, "Şirket Tianjin'de üretilen uçak adedini artıracak. Çin, 2026 yılına kadar A320 ailesine ait 75 uçaktan oluşan aylık küresel üretim oranına ulaşmamıza yardımcı olacak planlarımızın içinde yer alıyor" dedi.

COO, Çin'in benzersiz altyapı, bağlanabilirlik, iş ve kalkınma avantajlarına sahip olduğunu ve bu özelliklerin, Airbus'ın Çin'deki tedarik zincirini daha da genişletmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Çin'in sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığı Airbus'ın hedefleriyle de örtüşüyor. Airbus, gelecek iki yıl içinde 3.000 ton sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) satın almak üzere Çin Ulusal Havacılık Yakıt Grubu Limited Şirketi ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma sayesinde Airbus Tianjin'in operasyonel gereksinimleri desteklenmiş olacak.

Yetkili, Airbus'ın hidrojen enerjisi ve biyoyakıt alanlarında Çinli ortaklarıyla işbirliğini daha da geliştirme isteğini dile getirdi.

Gutierrez güven dolu bir ifadeyle, "Yabancı bir şirket olarak 1980'lerden beri Çin'de büyüyoruz. Kendimize son derece güveniyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Çin'deki işlerimiz de iyi gidiyor" dedi.