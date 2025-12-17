İstanbul Havalimanı'nın 116'ncı havayolu şirketi Air Transat oldu

AİR Transat, Toronto'dan İstanbul'a direkt seferlere başladı. Bununla birlikte İstanbul Havalimanı'na sefer düzenleyen havayolu sayısı 116'ya yükseldi.

Amerika ve Avrupa'daki tatil destinasyonlarına odaklanan uçuşlarıyla öne çıkan ve 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" seçilen Air Transat Toronto- İstanbul seferlerine başladı. Air Transat'ın ilk seferini gerçekleştiren uçak, 16 Aralık akşamı Toronto'dan havalanarak 17 Aralık saat 14.45'te İstanbul'a indi. Air Transat'ın geniş gövdeli ve konforlu Airbus A330-200 uçaklarıyla yürüttüğü İstanbul uçuşları, Salı ve Cumartesi akşamları; İstanbul'dan dönüş seferleri ise Çarşamba ve Pazar günleri yapılacak. Seferler haftada 2 uçuş ile başlayacak ve Haziran 2026 itibarıyla haftada 3 uçuşa çıkarılacak

ÇOK DAHA GÜÇLÜ KÜRESEL BAĞLANTI OLUŞTURACAĞIZ

Toronto'dan ilk uçuş bugün gerçekleşirken, havalimanında bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın şöyle konuştu:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli küresel bağlantı noktalarından biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Air Transat'ın İstanbul'a uçuşlara başlaması, Amerika kıtası ile olan bağlarımızın stratejik olarak genişlediğini ve küresel ağımızın daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu yeni hat, yalnızca Türkiye ile Kanada arasında turizm ve ticaret potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek. Air Transat'ın aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyor, birlikte çok daha güçlü bir küresel bağlantı ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."