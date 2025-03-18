Aile Şirketlerinde Kurumsal Olgunluk ve Yapay Zeka Semineri Düzenlendi

Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında dünyanın önde gelen profesyonel hizmet sağlayıcılarından biri olan KPMG ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle "Aile Şirketlerinde Kurumsal Olgunluk Uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

EGİAD merkezinde düzenlenen seminerde KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Bükre Bektaş, Strateji ve Operasyonlar Direktörü Emre Kara, CFO Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Tuğçe Uysal ve Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri Direktörü Doğa Çivikgedey, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi ve en iyi uygulamalar hakkında bilgiler paylaştı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı yaptığı konuşmada, kurumsal olgunluğun sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü destekleyen temel bir unsur olduğunu vurgulayarak, genç iş insanlarının şirket yönetiminde daha aktif rol almasının önemine dikkat çekti. Küresel rekabette öne çıkabilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yeşil ve dijital dönüşüme daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Özhelvacı, "Teknolojiyi etkin kullanarak verimliliği artırmalı ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. Ancak bu dönüşüm yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda toplumsal bir paradigma değişimidir" dedi.

Yapay zeka genç iş insanlarının aile şirketlerine hızlı entegrasyonu için fırsat

Aile şirketlerinin yapay zeka teknolojilerine adaptasyonu da ele alınan konular arasındaydı. Özhelvacı, "Günümüzde birçok aile şirketinin yapay zekaya temkinli yaklaştığını, hatta bu teknolojik dönüşümde geri planda kaldığını görüyoruz. Ancak işin umut verici tarafı şu ki, aile şirketlerinde yeni nesiller yapay zekaya çok daha iyimser bakıyor ve bu teknolojinin işletme çapında benimsenmesi gerektiğini güçlü bir şekilde savunuyor. Bu noktada, mevcut liderlerin gelecek nesilleri sürece daha aktif şekilde dahil etmeleri, onların teknoloji konusundaki yeteneklerinden ve yenilikçi bakış açısından faydalanmaları hayati önem taşıyor. Yapay zeka yalnızca bir teknolojik araç değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirliği, verimliliği ve küresel rekabetteki gücü için kritik bir stratejik hamledir. Bu dönüşümde başarı sağlanması için yalnızca mevcut liderlerin değil, genç neslin de sorumluluk alması gerekiyor. Yeni neslin, yapay zekanın aile şirketlerine sağlayacağı avantajları daha net görebildiği bir gerçek. Ancak bu potansiyelin hayata geçebilmesi için, genç iş insanlarının yapay zeka dönüşümüne katılımı konusunda daha proaktif olmaları, lider kadrolarla açık ve sürekli bir diyalog içinde bulunmaları şart. Gelecek nesillerin cesareti, dinamizmi ve teknolojiye yatkınlığı ile mevcut liderlerin tecrübesi ve stratejik vizyonu birleştiğinde, aile şirketleri küresel rekabette öncü olabilir. Sonuç olarak, yapay zeka ve teknoloji, genç iş insanlarının aile şirketlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde katkı sağlayabilmeleri için bir fırsattır" diye konuştu.

Geleceğe hazırlanmak

EGİAD olarak dünyadaki ekonomik ve teknolojik dönüşümleri yakından takip ettiklerini belirten Özhelvacı, "Gelecek belirsiz olabilir; ancak bilinçli kararlarla bu belirsizliği fırsata çevirmek bizim elimizde" diyerek iş insanlarını bilgiye dayalı karar almaya ve dayanışmaya davet etti. - İZMİR