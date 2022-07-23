Hane başı 7.200 lira verilen destek programına emekliler ve çalışanlar da başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 4 milyon hanenin yararlanacağı Aile Desteği Programı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere, hanenin gelir durumuna göre aylık 450 ile 600 TL olmak üzere yıllık toplamda 5 bin 400 lira ile 7 bin 200 lira arasında yapılacak desteğin başvuruları 27 Haziran'da başlamıştı. Sosyal medyadan konu hakkında bir açıklama yapan Bakan Yanık, programa çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini söyledi.

Bakan Yanık konu hakkında şunları ifade etti:

"Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

KİŞİ BAŞI DÜŞEN GELİR ESAS ALINACAK

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

"ÖDEMELER BU CUMA BAŞLIYOR"

Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e!"

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.